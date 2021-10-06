Президент США Джо Байден встретится с представителями крупных американских финансовых корпораций и банков, чтобы обсудить риск дефолта по госдолгу страны. Глава государства планирует таким образом усилить давление на республиканцев в повышении уровня государственного долга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN. По данным его источников, Байден встретится с ведущими банковскими и финансовыми лидерами страны в Белом доме в среду. На встрече также будет присутствовать министр финансов США Джанет Йеллен. В ходе встречи американский лидер намерен подчеркнуть, что любая задержка с повышением потолка госдолга увеличивает риск дефолта. Глава Минфина США отметила, что у Конгресса осталось менее двух недель для принятия решения по этому вопросу. Ожидается, что во встрече примут участие главы таких финансовых корпораций и банков, как Citigroup, Bank of America, JPMorgan, Nasdaq, Deloitte, Intel и других. Собеседник издания уточнил, что одна из целей встречи Байдена с ведущими финансистами страны — оказания давления на республиканцев, которые блокируют в Конгрессе законопроект о повышении лимита государственного долга. Напомним, ранее Конгресс США поддержал временный бюджет для избежания "шатдаун". Документ передан Байдена на подпись.