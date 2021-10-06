Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,24 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 — 30,08 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо — 28,83 гривен за литр (+0,05 гривен), на автогаз — 17,87 гривен за литр (+0,01 гривен).Нефть в мире дорожает и это обязательно скажется на украинцах. Так, на днях Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку — предельные цены подняли.