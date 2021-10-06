Что будет в моде этой зимой? Искусственный мех не сдает свои позиции. Одним из актуальных разновидностей верхней одежды на осень / зиму остается шуба с екохутра. Среди главных трендов также — пальто и жакеты из тканей с ворсистой фактурой. А вот самым неожиданным и ярким будет тренд на … фактуру "в катышки". Об этом в своем Instagram рассказала стилист Соня Горчакова.

В тренде оба: и малыш, и мама (фото: pexels.com) Рекомендации по выбору своей идеальной шубы Объем меха работает ровно так, как выглядит мех — короткошерсте дает меньше объема, длинношерстный — больше. Шуба в ваших базовых цветах проживет дольше в гардеробе. Крой простой и лучше не брать модель в стиле Тедди, очень много их продублировали все, кто имеет отношение к производству одежды. Кожаные господами, трикотажные капюшоны: стилист показала топ стильных головных уборов на осень Какую шубу выбрать на осень-зиму: примеры стильных луков ⠀ 1. Шуба с длинным ворсом. 2. Пальто и шуба "в катышки". 3. Шуба с цветным и даже разноцветным ворсом в пределах одного изделия.

Какую шубу выбрать на долгую и холодную зиму? Веселую! (Фото: instagram.com/sonya_gorchakova_) Ранее Андре Тан рассказал, как лучше одеться девушкам с формами, чтобы выгодно подчеркнуть фигуру.