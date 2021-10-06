Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2021 установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на таком уровне: 26,3503 гривен за 1 доллар (-0,0741 грн). При этом курс доллара на 6 октября составляет 26,4244 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд и упал до минимума за 1,5 года. Ниже курс был только 16 марта 2020 — 26,089 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 октября 2021 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,39 гривен за доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,53 гривен за евро. прогноз В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4 / 26,6 грн.