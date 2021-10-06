Председателю правления Укрэксимбанк Евгению Мецгер и пресс-секретарю Владимиру Пикалову сообщили о подозрении за нападение на журналистов программы "Схемы". Им грозит до пяти лет тюремного заключения. Об этом РБК-Украина сообщил источник в силовых структурах. "Сообщение о подозрении оставленные в канцелярии банка", — добавил он. Собеседник также уточнил, что подготовлено подозрение и главе службы безопасности Укрэксимбанка Игорю Тельбизову. Она будет вручена в ближайшее время. Им инкриминируют ч.1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности журналиста). Максимальное наказание — пять лет заключения. Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" заявили, что на них напали во время записи интервью с председателем правления Укрэксимбанка. Позже журналисты опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано инцидент. Работники банка пытались уничтожить видео, но журналисты его восстановили. Отметим, на инцидент с журналистами "Схем" отреагировала сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова. А министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал, что расследование не займет много времени.