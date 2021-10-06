Украина готова к отопительному сезону на 99%. По состоянию на 6 октября, в подземных хранилищах почти 19 млрд кубометров газа.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, газа в подземных хранилищах достаточно, чтобы пройти зиму.

Одновременно он заявил, что перед руководством «Укргаздобыча» и «Нафтогаза» правительство ставит задачу нарастить добычу собственного газа.

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы побила очередной рекорд, впервые превысив 1600 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды при этом газовые хранилища наполовину пустые. Из-за этого в ЕС закрываются предприятия, ограничивают тарифы для населения. Украинцев также ждет кризис — цена на газ не будет меняться до мая 2022-го, но вот цены серьезно вырастут.