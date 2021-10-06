Под поселком Котельва Полтавской области археологи раскопали уникальные амфороподибни подвески. В частности, они чудом уцелели, несмотря на то, что сделаны из стекла. Об этом сообщил в Facebook историко-культурный заповедник "Бельск». Так, украшения были обнаружены во время археологических исследований почвенного могильника на Барвенково горе. Такие подвески обнаружили впервые.

В Полтавской области нашли уникальные подвески времен скифов (фото: facebook.com/bilskgelon) Как "Укринформа" рассказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии НАНУ Денис Гречко, эти бусины произведенные примерно в IV веке до нашей эры. Кроме того, данные по находки появятся только после детального ее изучения учеными. Через некоторое время артефакты станут частью экспозиции Музея Бельского городища. Бельское городище VIII-III века до нашей эры является уникальным археологическим объектом культурного наследия Украины. Памятник признана учеными наиболее укрепленным поселением в Европе эпохи раннего железного века. Ранее мы сообщали, что в Польше обнаружили уникальный документ времен гетмана Петра Дорошенко. Также мы писали, что под Киевом археологи обнаружили уникальную находку.