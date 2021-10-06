Президент России Владимир Путин заявил, что "Газпрому" выгоднее заплатить штраф Украине за прекращение транзита и увеличить прокачку по новым маршрутам. При этом он отметил, что нужно соблюдать контрактных обязательств перед украинской стороной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. "Газпрому" выгоднее заплатить Украине штраф и увеличить поставки по новым трубопроводам, но этого делать не нужно ", — цитирует издание Путина. Он также заявил, что необходимо полностью соблюдать контрактных обязательств по транзиту газа через Украину. При этом он отметил, что на сегодня выгоднее продавать голубое топливо на бирже. Напомним, ранее Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно увеличивать транзит газа через Украину.