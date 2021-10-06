Президент России Владимир Путин считает, что российская сторона никого не должна ставить в затруднительное положение в вопросах транзита газа. Включая Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". "Надо полностью соблюдать контрактных обязательств по транзиту, прокачка нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в затруднительное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинским отношениями на сегодняшний день ", — заявил Путин на совещании по энергетике. Он также попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль выполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Напомним, ранее Путин говорил, что "Газпрому" экономически невыгодно наращивать транзит газа в Европу через Украину, поскольку транспортировка альтернативными маршрутами обходится на 3 млрд долларов в год дешевле.