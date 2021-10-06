Натаниэль Ротшильд заявил о готовности инвестировать в инициированный Александром Ярославским проект создания бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление во время инвестфорума "Харьков: развитие и инвестиции". Также Ротшильд назвал главный фактор, который может вызвать доверие к Украине в международных инвесторов. "Дело в людях, с которыми вы ведете бизнес, партнерах: с DCH в течение последних 15 лет мы ведем еще один бизнес — у меня есть отличный опыт работы с ним. Он очень честный и безупречный посол Украины. Благодаря ему я приехал сюда, чтобы посмотреть на Харьков как место для инвестиций ", — заявил финансист. В свою очередь, Александр Ярославский поблагодарил гостя за приезд и за интерес к "Экополис ХТЗ". "Спасибо моему другу — Натаниэлю Ротшильду. Мы севере разговаривали по поводу этого проекта, и он выразил желание принять участие не только советом, но и своими знаниями, связями — это будет серьезным локомотивом", — добавил Ярославский. Он также рассказал журналистам, что обсудил с Натаниэлем еще одно направление сотрудничества: создание большого современного шопинг-мола в Харькове неподалеку от стадиона "Металлист". "Харькову повезло, что господин Ротшильд приехал, своими глазами все увидел — он не впервые в Харькове, но в последний раз он был здесь более 10 лет назад. Я ему очень благодарен и уверен, что вместе мы честно, выгодно и с пользой для Харькова и харьковчан реализуем серьезные проекты ", — отметил Ярославский. Как известно, инвестиционная емкость проекта "Экополис ХТЗ", который называют украинской "Кремниевой долиной", и который входит в число ключевых приоритетов Стратегии развития Харькова составляет около 1 млрд долларов.