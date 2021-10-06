Во вторник, 5 октября, состоялось заседание подкомитета по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля по созданию и внедрению всеукраинской электронной системы для борьбы с коррупцией в строительстве. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Андрея Стрихарського в Facebook. "Каждый заседания мы рассматриваем все новые и новые случаи о том, как Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСК) затягивала решение вопросов или же требовала" благодарность за получение документов ", — рассказал он. По словам Стрихарського, вместе с коллегами по парламенту он еще в июне инициировал законопроект, который в корне меняет строительный рынок и сделает его более прозрачным, регулируемым и удобным. В частности, законопроектом по реформированию сферы градостроительной деятельности № 5655, который вскоре будет вновь вынесен на рассмотрение парламентом, предусматривается: внесения проектной документации к Единой государственной электронной системы; заказчик будет иметь возможность самостоятельно регистрировать права на выполнение подготовительных и строительных работ; права на строительство регистрировать нотариусы и государственные регистраторы прав; функция проверки проекту на соответствие требованиям законодательства отойдет к специализированных экспертных организаций, для которых отдельным законом предусмотрят повышенную уголовную, административную и имущественную ответственность; электронная система сама сможет блокировать действия нечестных участников, которые ранее использовали поддельные печати и экспертные отчеты. Причем, подчеркивает Стрихарський, единственная государственная электронная система в сфере строительства будет автоматически отказывать застройщику в праве на выполнение подготовительных работ, если они предусматривают снос или демонтаж памятников культурного наследия. "Благодарю коллег за неравнодушие и поддержку на всех этапах образования прозрачного и эффективного механизма государственного регулирования строительной сферы!" — добавляет нардеп. Как сообщалось, ранее Стрихарський рассказывал, что 6 сентября состоялось заседание рабочей группы по разработке законопроекта, касающегося реформирования сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг.