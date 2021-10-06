Лига чемпионов УЕФА презентовала символику чемпионата Европы-2024. Украина на карте изображена с Крымом, что вызвало негативную реакцию в России.

В частности, депутат Госдумы, президент Федерации керлинга РФ Дмитрий Свищев заявил, что УЕФА проявили неуважение к гражданам России.

«УЕФА где-то проявляет жесткость и настойчивость, а где-то безволие и нерешительность. В данной ситуации, может, по незнанию. Возможно, не знают географию люди. Уже с 2014 года Крым является частью России. Либо это неуважение к жителям Крыма и гражданам России. Не слышат и не видят их», – цитирует его «Спорт-Экспресс».

А вице-спикер Совета федерации Константин Косачев предупредил, что решение УЕФА обозначить Крым украинским может иметь последствия. «УЕФА по уши влезает в политику, забывая о своих прямых обязанностях перед спортсменами и футбольными болельщиками»,— написал сенатор в Facebook.

TikTok-блогер Кристина из Николаева (khristina505) назвала временно оккупированный украинский Крым «русским». Затем она изменила свое мнение и записала патриотическое видео.

Восьмилетняя оккупация Российской Федерацией украинских территорий приводит к системным нарушениям прав человека. За это время на востоке Украины погибли почти 14 тысяч украинцев.