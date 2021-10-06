Умер Леонид Горбань, известный украинский народный синоптик, который незадолго до смерти дал прогноз на всю осень. Три недели назад предсказателю погоды исполнилось 82 года. О смерти эксперта сообщили его родные, передает 6 октября "Обозреватель". Стало известно, что жизнь народного синоптика оборвалась еще 1 октября, но семья не сразу сообщила о траур. "Леонида Ивановича ни стало 1 октября", — рассказала невестка Горбаня. Что стало причиной смерти эксперта — сейчас остается неизвестным. Леонид Горбань родился 11 сентября 1939 года, и проживал под Киевом. Народный синоптик мог дать прогнозы на целый год вперед, хотя не был метеорологом по образованию, а работал пожарником, был подполковником с почти 35-летней военной выслуге. Предвестник признавался в разговорах с журналистами, мастерство распознавать грядущие изменения погоды "принял" от прапрадеда по материнской линии — британский барон Август Барлет приехал в Украину в полтавское село для изучения истории Запорожской Сечи, и так и осел здесь. Предок Леонида Ивановича использовал для долгосрочных расчетов погоды "Брюсов календарь", который учитывает влияние Солнца, Луны и планет на погоду. Свои знания и практику он записал в книгах, которые затем долгое время хранились в местной церкви, пока священник не передал их в руки потомку барона — Горбуну.

Леонид Горбань скончался в возрасте 82 лет (фото: fakty.ua) Отметим, что совсем недавно народный синоптик прогнозировал, что конец первой декады октября порадует потеплением, а к середине месяца и вовсе потеплеет до +20, будет сухая и солнечная погода. Теплой погода на Покров, 14 октября. Но уже через пару дней нас ждет похолодание с дождями, а в 20-х числах месяца возможны ночные морозы в некоторых регионах. Горбань рассказал, что с 25 октября наступит глубокая осень, но и потом тоже будет потепление.