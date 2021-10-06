В Балаклее произошел масштабный пожар на открытой территории. Спасателям удалось локализовать пламя, продолжается ликвидация пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12:27. Отмечается, что загорелся камыш.

«К месту происшествия было направлено 3 отделения Службы спасения на автоцистернах, отделение Балаклейского лесхоза и отделение воинской части. На момент прибытия подразделений ГСЧС горел камыш на площади 4,5 га. Существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты», – информирует ГСЧС области.

Напомним, в Балаклее (Харьковская область) в пятницу, 15 ноября, прогремели взрывы. В результате чрезвычайного происшествия во время планового подрыва боеприпасов погибли несколько военнослужащих.

4 октября в Белой Церкви (Киевская область) произошел пожар в гематологическом отделении Белоцерковской городской больницы № 1. Один человек погиб, еще один пострадал.