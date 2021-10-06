Международная игорная компания Storm International планирует открыть казино Shangri La в харьковском отеле Александра Ярославского Kharkiv Palace 5 *. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя Storm International Майкла Боттчер во время выступления на ивестфоруми "Харьков: развитие и инвестиции". "Я дружу с хозяином отеля (Kharkiv Palace 5 *, — ред.) И хочу открыть здесь казино. В Киеве уже работает международное казино Shangri La, подобное скоро появится и в Харькове", — сообщил он. Также Боттчер оптимистично настроен по развитию бизнеса в Украине. "Мой опыт — хороший, впервые я приехал в Украину в 1991 году и вижу большие изменения с тех пор. Рабочая сила здесь замечательная. Я люблю эту страну и рад, что в Украине принято решение легализовать игорный бизнес", — сказал британский бизнесмен. В то же время, основатель сети казино Shangri La считает украинскую систему госрегулирования этого бизнеса несовершенной. По его мнению, соответствующие украинские законы, наоборот, должны работать четко и правильно, не ограничивая права инвесторов, так как именно проблемы с налоговым законодательством тормозят движение рынка. "Законы и постановления, регулирующие игорный рынок — очень сложные, плюс к этому — высокие налоги, плата за получение лицензии тоже очень высока. Мы платим налоги с каждого стола в казино, платим и высокий военный сбор. Налог на прибыль есть везде, но есть еще много других налогов. нельзя облагать слишком большим налогом всю индустрию, к вам же не придут инвесторы ", — говорит он. Например, в Германии налоги на игорный бизнес тоже большие, там правительство получает в 7 раз больше меня, и невыгодно работать. "Если у вас будет так же, бизнес не придет к вам. А если создадите комфортные условия для нашего бизнеса, увеличите свой туристический потенциал", — заявил Боттчер. Он также обратил внимание на проблему теневого сектора в игорном бизнесе. "Нелегальные казино — их много. Они закрываются после проверки в понедельник и снова открываются во вторник. При таких условиях иностранные инвесторы не будут приходить в вашу страну. Если бизнес нелегальный, он не платит налогов. Я не знаю, сколько зарабатывают нелегалы, но это миллиарды. Помогите нам, а мы поможем вам. здесь же говорили о партнерстве, так что мы можем быть надежными партнерами. и готовы инвестировать, строить здесь мегаказино, но при условии, что правительство будет помогать. Когда вкладываешь миллионы, надеешься, что не будет задержек ", — резюмировал бизнесмен. Как сообщалось, пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace * 5, принадлежащая украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, по данным на 2020 год признан лучшим в двух номинациях престижной международной премии в области гостиничного бизнеса International Hospitality Awards.