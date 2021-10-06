В ближайшие дни в Украине серьезно похолодает. Местами температура опустится до одного мороза.

Своим прогнозом до конца недели поделились в Украинском гидрометеорологическом центре.

7 октября в Украине не будет осадков. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов, но ночью будет заметнее холоднее — 1-9 градусов тепла.

7 октября в большинстве западных и юго-восточных областей порывы ветра будут достигать силы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 7-9 октября в южных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

С 8 октября температура воздух ночью будет опускаться до 1 мороза. Ночных заморозков не будет только на юге и Закарпатье.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявляла, что погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о похолодании в Украине. Температура воздуха в восточных и северных областях 8 октября опустится до -1.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

