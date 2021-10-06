Министерство иностранных дел упростит оформление въездных украинских виз для студентов других стран. Кабинет Министров поддержал соответствующую инициативу. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба МИД. По словам министра МИД Дмитрия Кулебы, стратегия предусматривает популяризацию Украины, как страны с качественным образованием. "Мы упрощаем порядок оформления виз, чтобы существенно больше иностранных студентов прибывали в Украину, оставляли больше денег в украинской экономике, а затем возвращались домой с положительным отношением к нашему государству", — отметил Кулеба. Согласно инициативе МИД, посольства и консульства Украины предоставлять студентам из других страны электронные приглашения на учебу. "Страны мира сегодня борются за иностранных студентов, пытаются привлечь их выгодными условиями. Конкуренция понятна, ведь речь идет о больших деньгах для экономики и инвестиции в имидж страны", — добавил Кулеба. МИД дополнительно уточнить дату введения нового порядка оформления виз через некоторое время.