Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает ухудшаться, уже три области соответствуют критериям «красной» зоны эпидемиологической опасности.

Как сообщил Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), за прошедшую неделю показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 35%, а уровень госпитализаций — на 34%. При этом госпитализации опережают выписки на 50%.

При этом суточная смертность за последние 2 недели удвоилось.

Критериям «красной» зоны уже соответствуют Харьковская, Запорожская и Херсонская области. Сложная ситуация наблюдается в Житомирской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

По «зеленому» сценарию, до конца года общее количество летальных случаев в Украине может выйти на показатель 68 000 человек, по «желтому», — 80 000 человек. В худшем случае до конца года в Украине от COVID-19 умрут 92 тысячи человек.

По его словам, показатель зависит от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантина и темпов вакцинации.

В приложении «Дія» в ближайшее время будут три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС — сертификаты вакцинации, тестирования и выздоровления.

В Украине зафиксировано 12 662 новых случая COVID-19 и 320 смертей.