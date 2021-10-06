Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову и еще пяти людям по делу о завладении земельными участками в городе.

Об этом она сообщила у себя в Facebook.

«Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важная и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом. Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону», — комментирует она.

Венедиктова отметила, что подозреваемыми стали мэр города, несколько городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучает следствие.

«По нашему убеждению, все эти люди (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния. Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. Отмечу, что эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд», — добавила Венедиктова.

По данным «Думской», о подозрении также объявят и.о. вице-мэра — управляющего делами горисполкома Олегу Брындаку, директору юрдепартамента мэрии Инне Поповской, бывшему прокурору области Олегу Жученко и бизнесмену Владимиру Галантернику.

Напомним, в августе 2020 года правоохранители передали в суд обвинительный акт по одному из дел, где Труханов является подозреваемым. Дело касается сокрытия в декларации имущества супруги на миллионы гривен. Высший антикоррупционный суд закрыл дело.

Также скандальный мэр фигурирует в деле о хищении 92 миллионов гривен из бюджета Одессы при покупке здания завода «Краян».

В 2019 году бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили приехал в Одессу на дебаты по «делу Краяна». Общаясь с прессой, он показал документ, который подтверждает преступления одесской власти. Экс-глава Одесской ОГА зачитал документы из судебного «дела Краяна», которые были изъяты у экс-помощницы Труханова, когда тот был народным депутатом (на парламентских выборах 2012 года Труханов был избран народным депутатом Украины от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 136, после Евромайдана «переоделся» — вышел из фракции ПР).