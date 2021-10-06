Новый председатель Верховной Рады будет назначен 8 октября. Кандидатов на пост спикера ВР определят на заседании фракции «Слуга народа».

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Украинская правда».

По словам Арахамии, кроме председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко и вице-спикера Руслана Стефанчука, за кресло главы Верховной Рады хотят побороться и другие нардепы, но он не назвал фамилий этих кандидатов.

Он добавил, что увольнять Дмитрия Разумкова с должности главы парламента будут 7 октября, после этого «СН» запланировала заседание фракции.

Накануне спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков был отстранен от проведения заседаний в течение двух пленарных дней.

Напомним, накануне Дмитрий Разумков опроверг возможность своей отставки на этой неделе. По его словам, сделать это невозможно, поскольку нужно подготовить отчет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал процедуру отставки председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова. Как отметил лидер страны, этот вопрос внутрифракционной.

Фракция партии «Слуга народа» собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Теперь нардепы смогут вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады.