Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжает оставаться под вопросом. Дело в том, что Кремль направил в Киев свой проект возможных решений двух лидеров, Украину хотят заставить снять санкции, а также начать диалог с «Л/ДНР».

Об этом говорится в материале «Коммерсанта».

Всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений.

«В Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц», — отмечает автор статьи.

Более того, Россия хочет восстановить транспортное сообщения между странами. Отдельно стоит вопрос о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

При этом Крым в российской повестке не упомянут, а вопрос урегулирования конфликта на Донбассе упомянут лишь однажды: «В виде замечания о том, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в «нормандском формате» поддержат любые мирные договоренности Киева с властями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик».

Судя по всему, у переговоров почти нет шансов состояться в ближайшем будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет. Впрочем, он считает, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести «неожиданный результат».

Бывший президент Грузии, а также экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина».