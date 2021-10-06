Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 7 октября — во многих областях будет сильный ветер, ночью заморозки, без осадков.

У себя в Facebook она пишет, что 7 октября штормовые порывы ветра ожидаются в западной части Украины, в Крыму, Приазовье, в большинстве восточных областей, в Херсонской области и в Днепре с районами.

Осадков в четверг не ожидается.

Температура воздуха ночью низкая, 1-7 градусов, местами заморозки (кроме юга и Закарпатья), днем воздух прогреется до 10-15 градусов, на Закарпатье до 19 градусов.

В Киеве 7 октября дожди маловероятны, ночью 1-4 градуса, в окрестностях возможны заморозки, днем ​​потеплеет до 13 градусов. Ощущение холода будет добавлять восточный порывистый ветер.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявляла, что погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о похолодании в Украине. Температура воздуха в восточных и северных областях 8 октября опустится до -1.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.