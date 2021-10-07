7 октября в Украине православная церковь почитает память равноапостольной Феклы Иконийской.

Эта святая происходила из богатой семьи язычников, но однажды услышала проповедь апостола Павла и решила посвятить свою жизнь служению Господу.

Жених Феклы, расстроенный ее отказом, попросил правителя арестовать апостола Павла, якобы святой настраивает дев против брака. Но девушка тайно навещала апостола в тюрьме и в результате их обоих предали суду. Феклу хотели сжечь, но внезапно пошел дождь и погасил пламя. Позже святая обратила ко Христу многих людей, в том числе родную мать. Она прожила 90 лет, укрываясь от язычников в пещере.

На Феклу женщины садились за рукоделие, что сулило удачу, из-за этого в народе ее называют Запрядальницей. Этот день считался счастливым для свадеб; в народе говорили: что на Феклу завяжешь, того не развязать.

Именины сегодня празднуют Андрей, Василий, Владислав, Виталий, Павел, Сергей и Степан.

Что нельзя делать 7 октября

Конфликтовать, повышать голос, врать, завидовать, говорить и думать плохо о ком-либо. Эти запреты не стоит нарушать в любой другой день, но в церковные праздники они особенно актуальны. Переедать и злоупотреблять спиртными напитками. Отказывать нуждающимся.

Приметы 7 октября

Солнце ярко светит – погода резко изменится.

Гром – к теплой зиме.

Птицы летают низко над землей – зима придет рано и будет холодной.

Много желудей – зима теплая буде, а следующий год – урожайным.

Если на Феклу загадать желание и смотреть при этом на огонь, оно обязательно сбудется.

В октябре 2021 христиане будут отмечать важное церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Также в календаре есть еще несколько важных дат для верующих.

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