Если вы обожаете кофе, то не стоит употреблять быстрорастворимый. Он лишь напоминает кофейный вкус, но состав очень сомнительный. Кофеманы должны самостоятельно готовить настоящий зерновой кофе в турке. Из нашей статьи вы узнаете о правилах приготовления такого напитка.

Что понадобится?

Чтобы приготовить качественный напиток дома, нужно заранее подготовить все необходимое:

Турка из металла. Внутри она должна быть покрыта оловом, а самая емкость традиционно изготавливается из меди. Чаще всего продаются более экономные варианты из нержавеющей стали, но именно напиток из медной турки получается вкусный и более ароматный. Желательно подбирать модель с деревянной ручкой – она эргономична и не нагревается.

Зерна должны быть проверенного производителя и согласно вашим вкусовым предпочтениям.

Для любителей сладкого напитка понадобится тростниковый сахар. Он подходит лучше всего за счет своего карамельного привкуса.

Вода нужна качественная и свежая.

Щепотка соли, чтобы раскрыть истинный вкус напитка.

Правила приготовления

Сначала используется кофемолка для качественного измельчения зерен. Важно, чтобы сам кофе не перегревался, поскольку это ухудшает его вкусовые качества. Еще одно условия – перемалывать зерна нужно непосредственно перед варкой. Посмотрите хороший выбор кофемолок тут https://www.coffeemarket.dp.ua/kofemolki/

Возьмите турку, насыпьте 2 чайные ложки подготовленных зерен. Добавьте 1 чайную ложку сахара и щепотку соли. Она не сделает напиток соленым, но поможет полностью раскрыть его вкус.

Турку нужно наполнить 130 мл воды и поставить греться на средний огонь. Следите за процессом образования пленки на поверхности напитка. Как только она соберется сверху, огонь нужно уменьшить до минимума. Если пенка собирается и кофе начинает подниматься – оставьте турку и подождите, пока осядет пленка. Затем снова возвращаем емкость на огонь и снова убираем, как только кофе поднимается. Повторить этот процесс нужно 4-6 раз. Такие этапы гарантируют полное прогревание воды. Важно не спешить – иначе зерна полностью не раскроют свои качества и аромат.

Когда турку уже оставили с огня, через 30 секунд в напиток нужно добавить 1 чайную ложечку ледяной воды. Все крупинки мгновенно осядут на дно. Вновь подождать еще полминутки – и готовый кофе по-турецки уже модно разливать в чашки, которые предварительно нагреты. Наслаждайтесь непревзойденным вкусом домашнего кофе.