Продолжается работа над первой очередью системы перехватывающих паркингов в столице — 12 площадок почти 3,5 тыс. Авто. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко во время презентации концепции транспортной и парковочной политики Киева. Он отметил, что 5 таких паркингов уже работают. "Мы создаем перехватывающие паркинги, чтобы люди пользовались общественным транспортом. Уже идет работа над первой очередью — с 12 паркингов на почти 3,5 тыс. Авто. Прежде всего, мы обустраиваем их на въездах в город. Уже работают 5 таких паркингов: на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, на проспекте Глушкова, на Сырце. Мы ищем и поощряем инвесторов для возведения паркингов. Разрабатываем проекты на ул. Владимирской, на Владимирском проезде, Европейской площади и возле Александровской больницы. на возведение последнего уже идет инвестиционный конкурс ", — сказал Виталий Кличко. Он отметил, что город продолжит строительство паркингов — подземных и многоуровневых наземных. "Построили подземный паркинг возле Велотрека. Сегодня там все паркоместа заняты и днем, и ночью. Многоуровневый паркинг возле Зоопарка на 435 паркомест в выходные пользуются около 1 тыс. Автомобилей в день. Напротив, вместе с бизнесом, мы обустроили еще большую удобную открытую парковку. Таким образом мы освободили улице Зоологической, где нельзя было проехать, и полосу общественного транспорта на проспекте Победы. Также, у парков и зон отдыха, которые мы капитально ремонтируем, мы обустраиваем парковки для посетителей. А строительство многоуровневых и подземных паркингов — это тот опыт, который мы планируем воплотить во всем городе ", — подчеркнул Кличко. Он отметил, что в рамках концепции транспортной и парковочной политики города также планируют: обустроить еще 50 километров полос общественного транспорта и параметры, которые сделают невозможным движение автомобилей в этих зонах; установить кондиционеры в салонах общественного транспорта; обязать предоставлять подробную информация о перевозчике и водителя с его фото в салоне; обеспечить электронное и печатное табло с расписанием движения транспорта на каждой остановке Киева (максимальная погрешность в расписании движения транспорта — 2 минуты) обустроить еще 100 километров велодорожек. Как сообщалось, ранее Кличко заявил, что бюджет Киева на 2022 составит, по расчетам, около 65 млрд грн.