Курс доллара на межбанке в продаже 7 октября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 8 копеек до 26,31 гривен за доллар, курс в покупке до 26,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,40 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,2950 — 26,3150 грн / доллар, евро 30,3891 — 30,4096 грн / евро, российский рубль 0,3658-0,3662 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 6 октября закрылись в диапазоне доллар 26,3700 — 26,3900 грн / доллар, евро 30,4336 — 30,4566 грн / евро, российский рубль 0,3635 — 0,3639 грн / рубль. курс НБУ Курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2021 установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.