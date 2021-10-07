Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2021 установил курс евро на уровне 30,43 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 8 октября установлен на таком уровне: 30,4378 гривен за евро (+0,0243 грн). При этом курс евро на 7 октября составляет 30,4135 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс евро вырос после падения упал до минимума более чем за год.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк На межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,40 гривен за евро. Курс составляет 30,38 гривен за евро.