Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинации против коронавируса является обязательным. Приказ вступает в силу через месяц с момента его опубликования. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба МОЗ. Согласно приказу от Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательным для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг". — отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Также министр отметил, что все работники перечисленных учреждений ежедневно контактируют с большим количеством людей. В частности, большинство госпитализированных больных коронавирус пациентов — вакцинированные.

"Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", — пишет пресс служба МОЗ.