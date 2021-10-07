На должность нового главы Верховной Рады выдвинули пять народных депутатов: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зинкевичу, Гео Лероса и Алексея Гончаренко.

Председательствующая вице-спикер Елена Кондратюк отметила, что все фракции и депутаты могут выдвигать кандидатуры, потом их будут обсуждать и будет время подать документы.

Напомним, 7 октября Дмитрий Разумков был отправлен в отставку с поста главы Верховной Рады Украины. Соответствующее решение приняли сегодня народные депутаты. «За» проголосовали 284 человека. Из фракции «Слуга народа» «за» проголосовали 215 народных депутатов, из группы «Довира» — 18, из группы «За майбутнє» – 19, из фракции «Батькивщина» — 20, из фракции «Голос» – 6 и 6 внефракционных.

Накануне спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков был отстранен от проведения заседаний в течение двух пленарных дней.