В четверг, 7 октября, зафиксировано одно нарушение "тишины" пророссийскими боевиками на Донбассе. В Луганской области оккупанты запускали беспилотник. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб ООС. "С начала сегодняшнего дня выявлено одно нарушение со стороны российско-оккупационных войск", — говорится в сообщении. Отмечается, что в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения. В ООС отметили, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Украинские военные продолжают выполнять свои обязанности.