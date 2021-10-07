Компания "Новая почта Глобал", которая входит в группу компаний "Новая почта", с 7 октября изменила тарифы на услугу NP Shopping. Обновленные тарифы будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе: США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании. Теперь при заказе товаров через сервис NP Shopping доставка становится дешевле, если вес отправления увеличивается Например, доставка посылки из американских интернет-магазинов весом до 1 кг обойдется клиенту в 5 долларов за полкилограмма, от 1 до 5 кг — 3,80 долларов, а посылки весом более 5 кг будут доставляться за 3,6 долларов за полкилограмма. Напомним, украинский оператор "Новая почта" зарегистрировала собственную авиакомпанию для доставки международных грузов. Компания получила название Supernova Airlines ( "Сверхновая Еарлайнз") и иметь собственные самолеты.