Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко жестко ответил в парламенте представителям ОПЗЖ, риторика которых в адрес проевропейской оппозиции все чаще совпадает с риторикой монобильшости. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте политсилы. "Когда пятая колонна тявкае на нашу политическую силу — это яркое подтверждение, что мы все делаем правильно, принимаем правильные решения и движемся в правильном направлении, — отметил Порошенко. — Но я хочу отдельно подчеркнуть, что на сегодняшний день дополнительно к хаосу, в котором оказалась страна — в экономике, энергетике, пандемии, обороне, внешней политике, разрушена международная коалиция, которую создала наша команда, — добавилась парламентский кризис ". Лидер "Европейской солидарности" поддержать народный депутат, медика-добровольца, основательница батальона "Госпитальеры" Яну Зинкевич на должность председателя Верховной Рады Украины. "Я призываю всех, кто в этом зале, спокойно и взвешенно принять решение в поддержку Яны Зинкевич", — резюмировал Порошенко. Как сообщалось, ранее в "Европейской солидарности" заявили, что власти начали процесс самоуничтожения парламента.