По делу присвоения земли в Одессе объявили подозрения 16 лицам. Напомним, среди них и мэр Геннадий Труханов, и.о. вице-мэра — управляющий делами горисполкома Олег Брындак, директор юрдепартамента мэрии Инна Поповская, бывший прокурор области Олег Жученко, бизнесмен Владимир Галантерник.

Новые подробности сообщает пресс-служба НАБУ.

Их подозревают в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. 10 из них являются участниками преступной организации, остальные — соучастники совершения других преступлений.

Речь идет о:

руководителе преступной организации;

Одесском городском главе;

председателе Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОМР);

председателе земельной комиссии ОМР;

руководителе юридического департамента ОМР;

руководителе департамента коммунальной собственности ОМР;

заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОМР;

трех лицах, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.

Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям.

Среди них:

заместитель Одесского городского главы,

бывший руководитель одного из коммунальных предприятий,

экс-прокурор Одесской области,

владельцы компании-застройщицы и ее топ-менеджеры.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

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В НАБУ также добавили, что ряд подозреваемых уже привлечены НАБУ и САП к уголовной ответственности за совершение других уголовных коррупционных правонарушений: покупка по завышенным ценам здания завода «Краян» и недвижимости ради увеличения количества захоронений на кладбище «Западное».

Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами — средствами местного бюджета и землей территориальной громады города для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 гг. преступная группировка потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

Земля предоставлялась под застройку по такому механизму: передача земельных участков определенным компаниям в обход конкурса, что лишало местную общину получения наибольшей экономической выгоды. Деньги, которые должны были идти общине, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации, которая, в свою очередь, через подконтрольных лиц в Одесском городском совете, обеспечивала принятие «нужного» решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка.

Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку) и за такое вознаграждение обеспечивали застройщику обеспечения Одесским городским советом права на застройку им земельного участка (суперфиций) фактически даром.

Напомним, скандальный мэр Труханов фигурирует в деле о хищении 92 миллионов гривен из бюджета Одессы при покупке здания завода «Краян».

В 2019 году бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили приехал в Одессу на дебаты по «делу Краяна». Общаясь с прессой, он показал документ, который подтверждает преступления одесской власти. Экс-глава Одесской ОГА зачитал документы из судебного «дела Краяна», которые были изъяты у экс-помощницы Труханова, когда тот был народным депутатом (на парламентских выборах 2012 года Труханов был избран народным депутатом Украины от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 136, после Евромайдана «переоделся» — вышел из фракции ПР).