Дмитрий Разумков отправлен в отставку с поста главы Верховной Рады Украины.

Соответствующее решение приняли сегодня народные депутаты. «За» проголосовали 284 человека.

Из фракции «Слуга народа» «за» проголосовали 215 народных депутатов, из группы «Довира» — 18, из группы «За майбутнє» – 19, из фракции «Батькивщина» — 20, из фракции «Голос» – 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За життя».

Напомним, Разумков был спикером парламента с 2019 года.

Накануне спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков был отстранен от проведения заседаний в течение двух пленарных дней.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отмечал, что кроме председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко и вице-спикера Руслана Стефанчука, за кресло главы Верховной Рады хотят побороться и другие нардепы, но он не назвал фамилий этих кандидатов.