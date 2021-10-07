Бритни Спирс, недавно освободили от опеки от отца, не прекращает делать послание для своих фанатов. Чаще всего поклонники не могут понять их смысл и очень беспокоятся королевы поп-сцены. Ранее она выложила в сеть серию своих голых фото. А теперь показала, как играет с куклой. В коротком ролике она рассуждает о возрасте, а также показывает свою "дочку". "У меня родился ребенок. У нее замечательная детская, и ее зовут Бреннан. Моя первая девочка! Мы даже похожи. В этом году мне исполняется 40 лет. Но возраст — это не что иное, как просто число. Взросление — это глупая вещь. Так что давайте играть, мои друзья ", — написала Бритни. View this post on Instagram

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Бритни Спирс шокировала сеть (видео: instagram.com/britneyspears) В видео она держит на руках куклу, ритмично покачивая головой из стороны в сторону вместе с ней. "Все, что она хочет, это маленький ребенок", "Я очень смущен таким поведением", "Бритни, с тобой все хорошо?", — пишут фоловеры.

Сыновья Бритни Спирс (фото: instagram.com/emoofficial718) В то же время в сети появились новые фото старших сыновей Спирс, которых она родила от Кевина Федерлайна. Знимки16-летнего Шона и 15-летнего Джейдена выложил в сеть друг отца Эдди Моралес. Ребята выглядят совсем взрослыми, чем растрогали поклонников певицы. Многие выразил надежду, что мальчики смогут построить счастливую и здоровую жизнь, в отличие от материнского. Для самых смелых: Айрис Лоу показала ультрамодный головной убор будущей зимы Напомним, недавно Бритни объявила о помолвке со своим любимым Сэмом Асгари. Певица раньше не могла выходить замуж и рожать детей, но теперь наверстывает упущенное. Когда состоится свадьба, пока не известно.