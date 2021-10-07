2 октября в Чернигове подростки избили двух полицейских. Один из них – капитан Артур Ерохин – скончался, а второй – Владимир Савон получил тяжелые травмы. Конфликт начался возле супермаркета АТБ, а затем продолжился в самом магазине. Молодые люди избивали правоохранителей в районе кассы, очевидцев было много, но никто не вмешался. Накануне в сети появилась запись, по которой можно отследить хронологию драки, которая закончилась смертью одного из копов.

Об этом сообщает «Суспільне«.

1 октября 23:22. Камеры наблюдения АТБ в Чернигове фиксируют, как человек похожий на погибшего полицейского Артура Ерохина начинает драться с парнем в желтой куртке.

23:28 — В супермаркет заходит человек похожий на Владимира Савона, в руках он держит крутку. За ним следует один из парней.

23:29 — Один из ребят пытается вывести из супермаркета мужчину, похожего на Владимира Савона, начинается драка.

23:31 — Савон заходит в зал супермаркета, четверо ребят идут за ним. На следующем видео мужчину почти без сознания тянут по полу и несколько раз бьют кулаками. Одновременно с этим мужчину похожего на Савона грабят. Его пытаются поднять. Рядом — охранник, он общается с ребятами, но не вмешивается. После безуспешных попыток поднять мужчину, ребята оставляют его лежать и уходят из супермаркета.

Представитель сети супермаркетов АТБ Сергей Демченко заявил, что Савон встал и ушел из магазина: «После того, как молодые люди вышли из магазина, через минуту этот человек поднимается на ноги и оставляет также магазин на своих ногах. Он покидает магазин. Это факт, и это нужно учитывать, на это нужно обратить внимание».

Демченко также утверждает, что сотрудники АТБ вызывали полицию:

«Они действовали исключительно в рамках своих полномочий и должностных обязанностей. Как только начался конфликт в магазине — была срочно вызвана полиция. К сожалению, полиция приехала тогда, когда участники конфликта уже покинули пределы магазина. То есть они приехали и констатировали, что в магазине нет молодых людей и того человека, которого видели на видео».

Отец одного из подозреваемых 17-летнего Дмитрия, рассказывает, как все началось.

«Три девушки, и мой Дмитрий, и Ярослав отдыхали в центре города. Затем девушке стало плохо, они приехали в АТБ воды купить. Дмитрий пошел в туалет за магазином, а Ярослав пошел за водой. Дмитрий, когда возвращался, девушка бежит и кричит: «Ярослава бьют!» Дмитрий ускорил шаг — смотрит у Ярослава гематома на щеке и сзади кровь течет. То есть его или ударили, или оттолкнули назад и он ударился головой о лестницу», — объясняет отец подозреваемого Дмитрия.

Издание также пишет, что двое правоохранителей — участников драки были в отпуске и в гражданской одежде. Перед началом конфликта они отдыхали в пиццерии. Эту информацию подтвердил представитель пиццерии Андрей Склярец, также он добавил, что мужчины играли в боулинг и в самом заведении конфликтов у них не было. На вопрос, были ли полицейские в нетрезвом состоянии, пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк ответила, что сейчас идут следственные действия. На судебном заседании подозреваемый Дмитрий утверждал, что они были пьяны.

Отец подозреваемого также говорит, что на место приезжала полиция:

«Затем, буквально, я не помню сколько по времени — вызвали патрульную, патрульная приехала. Один из этих двоих на полицейских начал метаться, полиция применила баллончик. И уехала! Это шок! Почему не забрали, всех бы забрали и спасли бы жизнь. Почему полиция проигнорировала и уехала. Вот этого я не могу понять».

Начальник патрульной полиции области Андрей Думич подтвердил, что патрульную полицию вызвали несколько раз, и экипажи приезжали на место. Но комментировать применение газового баллончика или отвечать на обвинения в бездействии он не может, ведь следствие проводит главное управление Нацполиции.

https://www.youtube.com/watch?v=XMdULwcpw6Q

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело и назначено служебное расследование. Отмечается, что оба правоохранители в момент нападения находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Суд Чернигова 4 октября арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского. Во время досудебного расследования они будут находиться в СИЗО.