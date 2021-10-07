Ученые провели новое исследование, которое показало, что воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с коронавируса. Об этом пишет издание Mirror. Что показало исследование Так, исследователи опубликовали свою работу в Британском журнале дерматологии. В частности, специалисты обследовали 50 участников с воспалением пальцев ног и они обнаружили, что организм производит иммунный ответ с высоким уровнем определенных аутоантител. Кроме того, симптомы проявляются, как обмороженное воспаления и покраснения на руках и ногах, которое иногда длится месяцами. Обычно воспаление развивается в течение недели или четырех недель после заражения и может привести к набуханию или изменения цвета пальцев рук и ног.

Ковидни пальцы (фото: mirror.co.uk) По словам старшего автора исследования доктора Чарльза Кассиуса, исследование показало более глубокое понимание этого состояния. "Эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожение, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно о патофизиологии", — сказал он. Также нужно сохранять бдительность, даже если вы дважды вакцинировались от болезни. симптомы коронавируса Основные симптомы коронавируса включают: горячку; высокую температуру; кашель, усталость; потерю обоняния и вкуса; боль в горле; головная боль; отек пальцев рук и ног. Ранее мы сообщали, что Украина готова увеличить почти вдвое количество мест для больных коронавирус. Также мы писали, что во Львовской области фиксируют повторные случаи заражения COVID-19.