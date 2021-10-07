В сентябре 2021 транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 млрд куб. м. Транзит природного газа через Украину за 9 месяцев составил 32,666 млрд куб., а среднесуточный объем транспортировки составил 119 млн куб. м.

Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

Всего в Словакию поступило 20,314 млрд куб. м, в Венгрию — 6,799 млрд куб. м, в Польшу — 2,886 млрд куб. м, в Молдову — 2,272 млрд куб. м, в Румынию — 0,394 млрд куб. м.

«ОГТСУ предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют — Газпром не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых. ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита. Однако отмечу, что наша ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности вдвое превышают мощности «Северного потока-2», могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС», — отмечает генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Накануне президент России Владимир Путин исключил возможность увеличения поставок российского газа через территорию Украины. По его словам, это не выгодно и якобы опасно для украинской газотранспортной системы.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что газа в подземных хранилищах достаточно, чтобы пройти зиму.