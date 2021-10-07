Государственная экологическая инспекция выступила за введение утилизационного сбора на старые автомобили. Размер сбора может составить 100-200 евро, платить придется миллионам украинцев.

Об этом говорится в материале Обозревателя.

В Федерации работодателей автомобильной отрасли отмечают, что средний возраст машины в Украине составляет 22,7 лет. Такие автомобили являются очагами вредных выбросов в атмосферу, что отражается на здоровье и качестве жизни граждан. Подчеркнем, по показателю смертности от загрязнения воздуха Украина входит в пятерку стран Европы.

«Попадая на свалки, бывшие в употреблении автомобили вызывают загрязнение почвы свинцом, ржавчиной, отработанными маслами. В Украине лишь 5% автовладельцев отдают свои машины на утилизацию. В течение 2020 года утилизировано лишь 13 тысяч авто. Остальные загрязняют окружающую среду на свалках», – говорят в Государственной экологической инспекции.

При этом в мире существуют различные модели обращения с отходами. Более 400 предприятий Европы ежегодно перерабатывают около 10 млн тонн металлолома. Лидирует по переработке Германия, где утилизировать автомобиль можно на одном из 50 заводов страны. В странах Европы утилизационный сбор уплачивают или при покупке авто, или при его утилизации.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко говорит, что сбор в Украине может колебаться в пределах 100-200 евро. При этом, если часть деталей авто еще можно использовать повторно – владельцу могут выплатить компенсацию:

«В Европе, если вы отдаете автомобиль на утилизацию в хорошем состоянии, и с него снимают хорошие запчасти, которые могут пойти на вторичный рынок, тогда вам еще и заплатят. Если это полностью хлам, тогда вам придется заплатить за утилизацию 100-150-200 евро».

«В стране происходит ужас, – говорит Назаренко. – У меня в старом офисе во дворе стоят развалины, которые просто занимают место. Вспомните ситуацию, когда в Святошинском районе Киева взорвалась старая заброшенная «Волга». При этом, жители ничего сделать не могут. Ведь если эту машину, которая ржавая, без колес, но на которой сохранился номер кузова, куда-то вывезти и утилизировать, владелец формально может подать заявление об угоне автомобиля и людей посадят в тюрьму. С этим надо что-то делать».

По действующим правилам налогом облагают не старые авто, которые загрязняют воздух, а новые и дорогие. Так, раз в год налог в размере 25 тыс. грн платят те машины, которые которые не достигли возраста 5 лет и стоят не меньше 375 минималок (2,2 млн грн). Налоговые обязательства хотят расширить, но и этого недостаточно.

С 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го проводится добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц, которое призвано легализовать доходы, полученные в “тени”. Однако украинцам, активы которых меньше 400 тысяч гривен, проходить налоговую амнистию не нужно.

В проекте государственного бюджета на 2022 предусмотрено увеличение акцизного налога на сигареты и табакосодержащие изделия для электрического нагрева. Минимальная налоговая нагрузка вырастет на 20%.