Национальный банк Украины на 7 октября установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,35 грн/долл. — гривна укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщает НБУ, официальный курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 30,41 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 24 копейки.

На межбанковском валютном рынке курс гривны к доллару составляет 26,34/26,36 грн/долл., а к евро — 30,39/30,41 грн/евро.

Как сообщает УНИАН, курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро 7 октября укрепился на 5 копеек – до 26,50 грн/долл. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,30 грн за доллар, евро – 30,30 грн за евро. Курс гривны к евро укрепился на 15 копеек – до 30,65 грн/евро.

Как сообщалось ранее, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд и упал до минимума за 1,5 года. Ниже курс был только 16 марта 2020 — 26,089 гривен за доллар.

Эксперт отмечал, что в последние дни наблюдается укрепление курса гривны. Однако, уже вскоре девальвация может восстановиться.