Назка начнет мониторить работу председателя Днепровского апелляционного суда Натальи Деркач по заявлению представителей первичной профсоюзной организации "Трудовая солидарность". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Днипро.TV. Однако, как считают в профсоюзе, мониторить надо не только текущую деятельность судьи, надо расследовать возможные преступления председателя апелляционного суда. Уже на этой неделе состоятся выборы председателя Днепровского апелляционного суда. И очень важно, чтобы на эту должность попал судья с безупречной репутацией. Чего не скажешь о нынешней руководительницу Наталью Деркач. Речь идет о заведомо ложные сведения в декларации судьи (ст.366-2 УК Украины) и получения неправомерной выгоды, то есть взятку (ст.368 УК Украины). Наталья Деркач не внесла в декларацию имущество и бизнес, которые по документам принадлежат ее гражданскому мужу Александру Чернышу. Кроме того, недавно выяснилось, что дочь судьи получила в подарок квартиру от братьев Каснера — скандальных застройщиков из Днепра. Интересно, что если Назка уже сообщило о начале мониторинга деятельности судьи, то НАБУ не внесло сведения о возможных преступлениях судьи в Единый реестр досудебных расследований (Едрей). Напомним, представители первичной профсоюзной организации "Трудовая солидарность" обратились в Национальное агентство противодействия коррупции (НАПКА), а также в Национальный антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с заявлениями о преступлениях и правонарушениях, могла сделать Наталия Деркач. Как сообщалось, председатель Днепровского Апелляционного суда Наталья Деркач за прошлый 2020 заработала почти три миллиона гривен.