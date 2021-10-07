В Киеве на станции "Театральная" остановилась работа метро. Дело в том, что на рельсы упал детский самокат. Об этом сообщили в пресс служба Киевского метрополитена. Так, инцидент произошел днем на станции метро "Театральная". Там во время ожидания поезда пассажиры на рельсы упустили детский самокат. Поэтому пришлось остановить поезда, курсирующие красной линией. Кроме того, чтобы получить транспорт, работникам метрополитена пришлось обесточить контактный рельс. "Призываем пассажиров соблюдать Правила пользования метрополитеном. Особенно важно не заходить за ограничительную линию и держаться за поручень", — рассказали в пресс служба метрополитена. Ранее мы сообщали, что метро на Троещину все-таки строят. Также мы писали, что в метро Киева подростки отличились дикой выходкой.