В Киеве в ресторане популярной сети общественного питания в торгово-развлекательном центре заметили таракана, который ползал на подставке с продуктами на стойке у блюд для посетителей заведения. Насекомое снял на видео один из гостей кафе, после чего кадры разместили в сети. Об этом 7 октября передает "Киев без цензуры" на Telegram-канале. Инцидент с тараканьими бегами произошел в ресторане быстрого питания "Пузата Хата", который расположен в ТРЦ SkyMall на проспекте Романа Шухевича. На ролике можно увидеть, как достаточно большой рыжий усач ползает между пластиковых емкостей с горчицей и соусами на стойке, за которой работники заведения передают посетителям с тар с блюдами порции на заказ, а люди с подносами дальше идут в кассы.

Таракан в "Пузатой Хате" в Киеве (фото: скриншот) Хотя наглый таракан бегает совсем рядом с людьми, замечают его все. В публикации звучит призыв к администрации заведения обратить внимание на ситуацию, и принять меры. "Это не таракан, а бесплатный дополнительный белок", — с сарказмом отмечает автор поста.

Видео: в киевском ТРЦ в ресторане быстрого питания заметили таракана Ранее мы писали о том, что появилось видео, как в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло наминала продукты. Добавим также, что перед этим в Киеве продавец в супермаркете объяснил покупателям тараканьи бега по продуктам фразой, что "это норма".