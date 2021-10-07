В польском Катовице произошло ДТП с участием автомобиля, в котором два украинца. Оба они погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dziennikzachodni.pl. Сообщается, что ДТП произошло сегодня утром. Автомобиль на большой скорости слетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Спасателям пришлось разрезать кузов, чтобы извлечь тела погибших. "Автомобиль перевернулся у съезда с IKEA в сторону центра Катовице. В результате этого инцидента погибли двое мужчин", — сообщила пресс-атташе городского управления полиции в Катовице Агнешка Жилка. Также сообщается, что погибшим гражданам Украины было около 20 лет.

Фото: ДТП с Украинской в Польше (dziennikzachodni.pl)