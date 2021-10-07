Двое украинцев погибли в результате аварии, которая произошла в польском городе Катовице 7 октября.

Об этом сообщает Śląskie.

Трагедия произошла в районе 6:30 утра на проспекте Розденского. Opel слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.

Издание сообщает, что на месте трагедии погибли двое украинцев возрастом 21 и 22 года.

В Польше 5 октября произошла трагедия в украинской семье. 28-летний мужчина напал с ножом на свою жену и сына, 7-летний мальчик погиб.

29 сентября в населенном пункте Жгув у города Лодзи в Польше произошла авария, которая унесла жизни трех граждан Украины.

В Польше украинка родила сразу четырех детей. Малыши появились на свет в больнице Вроцлава 30 сентября. Вместе со старшим сыном в семье теперь пятеро детей, но они могут остаться без отца, потому что мужчину хотят депортировать из Польши.