В Украине серьезно подорожает сыр. Некоторые крупные операторы намерены в октябре увеличить цену на сыр на 5%. Таким образом на полках в магазинах уже нельзя будет увидеть сыр дешевле 220 грн/кг.

Об этом говорится в материале infagro.

«Стоимость украинского сыра практически всегда была выше мировой. Но теперь наш сыр уже ощутимо дороже, чем у наших соседей белорусов и цены вплотную приблизились к уровню России, куда когда-то поставлялись огромные объемы украинского товара. Сыроделы считают, что поднятие цен на сыр в сложившейся ситуации необходимо для выживания производства. Но это приводит к тому, что потребитель все больше склоняется к покупке более дешевого импортного сыра, привыкает к вкусовым качествам более дешевого, например, польского сыра», — отмечает издание.

По мнению экспертов, в итоге это может привести к тому, что даже если цены в будущем выровняются, украинцы по привычке будут покупать иностранный продукт.

Издание также отмечает, что выпуск настоящего сычужного сыра в прошлом месяце составил около 5,5 тыс. т (-18% к августу 2020), а сырного полутвердого продукта 3,8 тыс. т. В сентябре и тем более в октябре производство сыра в Украине еще больше сократится.

Как сообщалось ранее, цены на продукты и услуги, которые потребляют и которыми пользуются украинцы, в ближайшее время будут только дорожать из-за роста цен на сырье и материалы, из которых они производятся. Цены на продукты в Украине с начала года взлетели, особенно подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.