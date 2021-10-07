В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате пришлось приостановить метро в Токио и движение скоростных поездов "Синкансэн". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Сообщается, что землетрясение сильно ощущалось в Токио. По словам свидетелей, он был такой силы, что в домах падал и разбивался посуду. Толчки продолжались более 30 секунд. Также сообщается, что после землетрясения по громкоговорителям призвали жителей Токио сохранять спокойствие. Несколько сотен абонентов остались без электричества. По данным японских СМИ, в Токио остановили движение поездов метро, на объектах атомной энергетики повреждений нет. Угроза цунами после землетрясения не оглашалась. Напомним, ранее сообщалось о землетрясении на юге Хорватии, магнитуда подземных толчков составила 5,1.