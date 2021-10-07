Высший антикоррупционный суд (ВАКС) завтра, 8 октября, изберет меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова и его заместителю. Заседание назначено на 9: 00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб ВАКС. "Завтра, 8 октября, следователи судьи Высшего антикоррупционного суда рассмотрят ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения мэру Одессы и исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы — управляющий делами исполнительного комитета", — говорится в сообщении. Судебные заседания пройдут по адресу: Киев, улица Крещатик, 42-А.воны назначены на 09:00. Напомним, ранее Труханову и еще 15 лицам объявили подозрения из-за присвоения земли в Одессе.