Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает ухудшаться, накануне суточная заболеваемость подскочила до 15 125 случаев. Харьков стал одним из первых городов, где ужесточают карантин из-за заболеваемости. Заведения массового пребывания людей смогут работать, если 100% персонала вакцинированы, при 50% заполненности зала, посетители должны иметь COVID-сертификаты.

Об этом сообщила заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлана Горбунова-Рубан, пишет НВ.

«Ограничения касаются заведений в которых бывают харьковчане — театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками этих заведений, что они стопроцентно должны быть вакцинированы», — рассказала Горбунова-Рубан.

Кроме того, работникам этих заведений предоставляется право проверять COVID-сертификаты, удостоверяют двукратную вакцинацию.

По словам чиновницы, ежедневно в городе вакцинируют более 5 тысяч человек.

«Сейчас в Харькове сделано 357 тысяч прививок, а более 146 тысяч харьковчан получили две дозы вакцины», — добавляет Горбунова-Рубан.

Накануне в Мелитополе Запорожской области также ужесточили карантин. В частности, запретили проезд в транспорте без отрицательного теста на COVID-19 или справки о вакцинации. При этом транспорт будет работать только в пиковые часы — с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Водители и пассажиры обязаны будут иметь отрицательный тест (ПЦР или экспресс-тест на антиген) на COVID-19, сделанный не позднее 72 часов, либо документ о вакцинации (достаточно одной дозы) или доказательство выздоровления от болезни.

Ученикам местных школ пользоваться транспортом можно при наличии справки из учебного заведения.

Заведениям общественного питания можно принимать посетителей только при условии наличия у сотрудников отрицательного теста или документа о вакцинации по крайней мере одной дозой.

Отметим, по данным Министерства здравоохранения, уже 12 областей по своим показателям соответствуют «оранжевой» зоне и ситуация продолжает ухудшаться.

Что запрещено в «красной» зоне

В «красной» зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий.

В этой зоне разрешена работа АЗС, продуктовых магазинов, почты, ветеринарных клиник и аптек.

Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает ухудшаться, уже три области соответствуют критериям «красной» зоны эпидемиологической опасности.

В приложении «Дія» в ближайшее время будут три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС — сертификаты вакцинации, тестирования и выздоровления.