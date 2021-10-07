Всемирная организация здравоохранения официально дала определение постковидного синдрома, от которого страдают 20% переболевших. Симптомы могут держаться около 3 месяцев. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба ВОЗ.

Определение постковидного синдрома был сформирован после анализа и опроса нескольких сотен пациентов из разных стран мира.

"Постковидний состояние встречается у пациентов, перенесших инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев от начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами", — пишет ВОЗ.

Среди симптомов синдрома отмечают: повышенную утомляемость; недостаток дыхания; когнитивные расстройства; некоторые другие симптомы, которые мешают повседневной функционированию.

Отмечается, что симптомы могут возникнуть после выздоровления от коронавируса, или во время болезни. Время от времени — они могут усиливаться, или ослабляться.

В ВОЗ добавляют, что изучение синдрома продолжаться и будет зависеть от поступления новых данных.